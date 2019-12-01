رياضة | ريال مدريد يغري آرسنال للتخلي عن نجم الفريق

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يحاول نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع واحد من نجوم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



ريال مدريد يستهدف ضم أوباميانج وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

ريال مدريد يحاول إغراء آرسنال لبيع أوباميانج وكشفت التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد ينوي تقديم مبلغ مالي ضخم يصل إلى 70 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز إلى نادي أرسنال للموافقة على بيع أوباميانج في يناير القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

آرسنال يستهدف ضم رودريجيز Advertisements وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي أرسنال يرغب بالفعل في التعاقد مع خاميس رودريجيز في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق وكان قد رصد مبلغ 30 مليون يورو لضم اللاعب.

مشاركات أوباميانج مع نادي آرسنال هذا الموسم وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 20 مباراة حتى الإن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف ولم يصنع أي أهداف.