شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن رسائل دعم لاعبي الزمالك لميتشو: «الناس لما بتتغلب بتستخبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، تغريدات دعم لاعبي الزمالك للمدرب الصربي ميتشو، عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأغرب من هزيمة الزمالك اليوم هو ماحدث بعد المباراة من سيل من التغريدات للاعبين في رسالة دعم لميتشو وكلها بنفس الشكل».

وتابع: «أولاََ إنت مغلوب النهاردة في مباراة سيئة جدََا والناس لما بتتغلب بتراعي شعور الجماهير وتستخبى شوية، ثانيا مش قصتك ولا دورك إنت خالص دي قرارات مجلس إدرة وده دورهم».