شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية المصري» تعتمد ميزانية النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي المصري، والتي عُقدت بمقر النادي الرئيسي بالاستاد، موافقة الجمعية العمومية على الميزانية العمومية للنادي خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019. وجاءت النتيجة على النحو التالي: عدد الأعضاء : 9242 عضوًا. عدد الأعضاء ممن لهم حق التصويت : 6303 عضوًا. Advertisements عدد الأعضاء الحاضرين : 2868 عضوًا. عدد الأصوات الصحيحة : 2808 صوتًا. عدد الأصوات الباطلة : 60 صوتًا. عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية : 2054 عضوًا بنسبة 73%. عدد الأعضاء الرافضين للميزانية :754 عضوًا بنسبة 27%. ليتم بذلك اعتماد الميزانية العمومية للنادي المصري اعتباراً من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30 ، ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري فقد تم تفويض مجلس ادارة النادي المصري في اختصاصات الجمعية العمومية.

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