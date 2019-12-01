شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفانتينو» يقترح الدورى الإفريقى بمشاركة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السويسرى، جانى إنفانتينو، إلى إطلاق دورى إفريقى يضم نخبة أندية القارة واستثمار مبلغ يفوق المليار دولار من أجل تحسين البنى التحتية للملاعب فيها.

وجاء كلام إنفانتينو، خلال زيارة يقوم بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادى تى بى مازيمبى العريق، وقال: «يتعين علينا اختيار أفضل 20 ناديًا فى إفريقيا وجعلها تشارك فى دورى إفريقى».

وأضاف: «هذا الدورى من شأنه أن يجنى إيرادات بقيمة 200 مليون دولار ما يجعله بين أفضل 10 دوريات فى العالم».

وكشف إنفانتينو أنه بصدد إطلاق نداء «لجمع مبلغ مليار دولار من أجل منح كل دولة إفريقية ملعب كرة قدم حقيقيًا بمواصفات الاتحاد الدولى للعبة».

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واعتبر إنفانتينو، الذى تولى منصبه فى فبراير عام 2016، أن أفكاره هذه ستساهم بجعل كرة القدم الإفريقية تنافس على المستوى الدولى، وقال فى هذا الصدد: «سنختار أفضل الحكام الإفريقيين وسندفع لهم ونجعل منهم حكامًا محترفين».

وختم قائلا: «أريد أخذ كرة القدم إلى قمة العالم».

على جانب آخر، قاد إنفانتينو فريق أساطير الفيفا لتحقيق الفوز على أساطير مازيمبى، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على هامش احتفالات الفريق الكونغولى، بمرور 80 عاما على تأسيسه.

وسجل إنفانتينو هدف أساطير الفيفا الثانى فى شباك أساطير مازيمبى، بينما سجل الهدف الأول النجم الفرنسى السابق يورى جوركاييف، وأحرز هدف أساطير مازيمبى الوحيد اللاعب سيرجى لوفو.

كان السويسرى جيانى إنفانتينو قد وصل الأربعاء الماضى إلى مدينة لوبومباتشى فى الكونغو الديمقراطية، من أجل المشاركة فى احتفالات فريق مازيمبى بمرور 80 عاما على تأسيسه. واستقبل رجل الأعمال مويس كاتومبى، رئيس مازيمبى الكونغولى، إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لدى وصوله إلى مدينة لوبومباتشى، لحضور احتفالات النادى الكونغولى.