شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة للملاعب التى تحتضن يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) فى 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، من بينها العاصمة البريطانية لندن التى تستضيف فعاليات الدورين قبل النهائى والنهائى.

ونرصد خلال السطور التالية لمحة مختصرة عن المدن والاستادات التى تستضيف البطولة الأوروبية، التى تقام خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين.

أمستردام- استاد «يوهان كرويف آرينا»: تبلغ سعته 55 ألف مقعد، ويستضيف هذا الاستاد جميع المباريات الثلاث للمنتخب الهولندى فى المجموعة الثالثة أيام (14 و18 و22 يونيو)، ومباراة واحدة بدور الـ16 (فى 27 يونيو).

باكو- الاستاد الأوليمبى فى باكو: يستضيف 3 مباريات فى المجموعة الأولى (فى 13 و17 و21 يونيو)، ومباراة واحدة بدور الثمانية (فى الرابع من يوليو).

بلباو- استاد «سان ماميس» الجديد: تبلغ سعته أكثر من 53 ألف مقعد، ويستضيف المباريات الثلاث للمنتخب الإسبانى فى المجموعة الخامسة أيام (15 و20 و24 يونيو)، ومباراة بدور الـ16 (فى 28 يونيو).

بوخارست- استاد «آرينا ناشيونالا»: إذا تأهل المنتخب الرومانى عبر الدور الفاصل، سيخوض اثنتين من مبارياته الثلاث فى المجموعة الثالثة على هذا الملعب، حيث يستضيف 3 مباريات أيام (14 و18 و22 يونيو)، ومباراة بدور الـ16 (فى 29 يونيو).

بودابست- استاد «فيرنك بوشكاش»: افتتح مؤخرًا فى نفس مكان استاد «الشعب» السابق، وتبلغ سعته 68 ألف مقعد، وإذا تأهل المنتخب المجرى للنهائيات عبر الدور الفاصل، سيخوض اثنتين من مبارياته الثلاث فى المجموعة السادسة على هذا الملعب، أيام (16 و20 و24 يونيو)، ومباراة بدور الـ16 (فى 28 يونيو).

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كوبنهاجن - استاد «باركن»: يخوض المنتخب الدنماركى جميع مبارياته الثلاث فى المجموعة الثانية على هذا الملعب، أيام (13 و18 و22 يونيو)، ومباراة بدور الـ16 (29 يونيو).

دبلن- استاد «دبلن آرينا»: وتبلغ سعته أكثر من 50 ألف مقعد، ويستضيف هذا الاستاد مباريات المنتخب الأيرلندى إذا تأهل للنهائيات عبر الدور الفاصل، حيث سيخوض اثنتين من مبارياته بالمجموعة الخامسة على هذا الاستاد أيام (15 و19 و24 يونيو)، ومباراة بدور الـ16 (فى 30 يونيو).

جلاسجو- استاد «هامبدن بارك»: إذا اجتاز المنتخب الاسكتلندى الدور الفاصل بالتصفيات، سيخوض مباراتين بالدور الأول على هذا الملعب، الذى يستضيف 3 مباريات فى المجموعة الرابعة أيام (15 و19 و23 يونيو)، ومباراة بدور الـ16 (فى 30 يونيو).

لندن- استاد «ويمبلى»: حصل على حق استضافة 3 مباريات فى دور المجموعات، ومباراة من دور الـ16 كانت جميعها مقررة فى بروكسل.

ويخوض المنتخب الإنجليزى جميع مبارياته الثلاث فى دور المجموعات على استاد ويمبلى ويأمل فى أن يعود إليه ليخوض الدورين قبل النهائى والنهائى أيضًا.

ميونخ- استاد «أليانز آرينا»: يشارك فى استضافة فعاليات يورو 2020، وتحديدًا المباريات الثلاث للمنتخب الألمانى بالمجموعة السادسة أيام (16 و20 و24 يونيو)، ومباراة واحدة بدور الثمانية (فى الثالث من يوليو).

روما- استاد «الأوليمبيكو»: يخوض المنتخب الإيطالى جميع مبارياته بالمجموعة الأولى بيورو 2020 على هذا الاستاد، علما بأن المباراة الأولى له ستكون هى المباراة الافتتاحية للبطولة، وكذلك مباراة واحدة بدور الثمانية (4 يوليو).

سان بطرسبرج- استاد «سان بطرسبرج»: استضاف 7 من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، ويخوض المنتخب الروسى اثنتين من مبارياته الثلاث فى المجموعة الثالثة على هذا الملعب، أيام (13 و17 و22 يونيو)، ومباراة واحدة بدور الثمانية (3 يوليو).