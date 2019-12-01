شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع اليوم لمناقشة موعد تطبيق VAR... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماع اليوم الأحد من أجل حسم عدد من الملفات و القضايا الهامة وعلى رأسها تحديد مواعيد باقى مبايات الدورى حتى نهايته ، وملف تقنية حكم الفيديو الـvar والموعد الذى سيتم فيه بدأ استخدام التقنية في بطولة الدوري الممتاز.

وتناقش اللجنة خلال الإجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة وأبرزها ملف المنتخب الأوليمبى ، ويشمل أعتماد برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وتحديد موعد انتهاء الدور الأول للمسابقة وكذلك موعد مباراة السوبر المحلى والمستجدات التى طرأت على ملف تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم حيث يرغب المجلس فى تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى.