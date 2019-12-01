شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب بزيادة أعداد الجماهير أمام الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو النادي الأهلي مع الجهات الأمنية للحصول على موافقة بزيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.

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وحصل الأهلي على موافقة سابقة من الجهات الأمنية بدخول 10 آلاف مشجع لمساندة الفريق أمام نظيره السوداني الا ان هناك محاولات مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال الساحلي، في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، على استاد السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.