شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الطلائع والزمالك يستضيف الجونة في دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ولقاء الزمالك مع الجونة.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوزا ثمينا لشباب الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2/0 حيث سجل أحمد الشامي وفهد جمعة هدفي الفريق الأحمر ، ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول المسابقة ليوسع الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثالث إلى 6 نقاط ، فيما تمكن ناشئو الزمالك من الفوز على الاتحاد السكندري في عقر داره بهدف دون رد.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الزمالك x الجونة

سموحة x الانتاج الحربي

حرس الحدود x طنطا

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إنبي x إف سي مصر

طلائع الجيش x الأهلي

بيراميدز x وادي دجلة

المقاولون العرب x أسوان

مصر المقاصة x الاسماعيلي

الاتحاد السكندري x المصري