شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بنى سويف في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم ،الأحد، الاستعداد لمباراة بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى ستقام في السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة.

ويعقد فايلر جلسة فنية مع لاعي الفريق قبل المران من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بالخسارة من النجم والدروس المُستفادة من هذه المباراة وكذلك الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الأهلي إرتباطات قوية محلياً وأفريقياً حيث سيلعب مع بني سويف ثم يخوض مباراة بعدها بـ72 ساعة أمام الهلال السوداني بالجولة الثانية لدوري الأبطال.