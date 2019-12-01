شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات الداخلية بالقسم الثانى إلى ستاد السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل على نقل مباريات فريق الداخلية الذى ينافس بدورى القسم الثانى من ستاد الشرطة بالعباسية إلى ستاد السكة الحديد بداية من الأسبوع الجارى . ويلتقى الداخلية مع كوكاكولا غدا الإثنين فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى . كان الداخلية قد تحسنت نتائجه مؤخرا بالفوز على الترسانة على ملعب الاخير بثلاثية نظيفة ادت لإرتفاع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز السادس للمجموعة .

الداخلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل مباريات الداخلية بالقسم الثانى إلى ستاد السكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.