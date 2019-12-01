شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال الاتحادالسكندرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويرتقى للمركز الرابع بالدورى ميتشو : إصابة الونش أثرت على الزمالك والهدف الثانى لمازيمبى تسلل تعرف على أول تعليق لمرتضى منصور بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى صور.. حملة من لاعبى الزمالك لدعم استمرار ميتشو بعد الخسارة من مازيمبى أسامة نبيه ضمن حسابات الزمالك بعد ثلاثية مازيمبى Advertisements وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلي في مواجهة بني سويف بالكأس الأشعة تثبت إصابة معلول بتمزق فى الضامة ويغيب عن الأهلى أسبوعين فايلر يتسلم تقرير غائبى الأهلي عن رحلة تونس صور.. بيراميدز يختتم تدريباته فى نيجيريا استعدادا لمواجهة رينجرز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.