شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لزيادة عدد الجماهير في مواجهة الأهلي والهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف الأهلي نظيره الهلال الساحلي، في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، على استاد السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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