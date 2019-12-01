شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لزيادة عدد الجماهير في مواجهة الأهلي والهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو النادي الأهلي مع الجهات الأمنية للحصول على موافقة بزيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.

وحصل الأهلي على موافقة سابقة من الجهات الأمنية بدخول 10 آلاف مشجع لمساندة الفريق أمام نظيره السوداني الا ان هناك محاولات مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال الساحلي، في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، على استاد السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.