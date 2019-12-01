شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلي وتعادل الزمالك فى دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة 15 في دورى الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها خسارة ناشئين الأهلي أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما. وسجل علي ياسر هدفي القلعة البيضاء في شباك فريق الجونة. وتعد هذه الخسارة الثانية على التوالي لشباب القلعة الحنراء بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف. بهذه الخسارة توقف رصيد فريق الأهلي 2003 عند 24 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، وثلاث هزائم. Advertisements وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:

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