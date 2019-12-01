سوبر كورة.. أسامة نبيه: تحت أمر الزمالك وكل ما يثار اجتهادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وارتبط اسم أسامة نبيه خلال الساعات القليلة الماضية بالعمل ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك المزمع الإعلان عنه بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة الأسبق، أو العمل كمدير فني حال رغبة مجلس الإدارة الحالي في إسناد المهمة لمدرب وطني. وكان خالد الغندور أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "أسامة نبيه بين منصبين سواء مديراً فنياً لنادي الزمالك او مدرب عام للفريق مع هيكتور كوبر". Advertisements لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة من هنا

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