شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسب الله يرفض عرضا لتدريب معان الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض علاء حسب الله المدير الفني السابق لفريق النجوم عرضًا لتولى تدريب فريق معان الأردني خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أنه رفض العرض الأردني رغم ضخامته من حيث المقابل المادي، لرغبته في الاستمرار داخل مصر والعمل بأحد الأندية الوطنية.

كان حسب الله يعمل لسنوات طويلة فى فريق الغرافة القطرى للشباب، وحقق معه نتائج مذهلة على مدار سنوات طويلة، لكنه قرر اتخاذ خطوة مختلفة فى مشواره التدريبى فتقدم باستقالته من العمل فى الغرافة، وتولى قيادة فريق النجوم ثم تولى منصب المدرب العام بنفس الفريق، قبل أن يرحل عن الجهاز الفنى للفرق، وحصل حسب الله مع الغرافة على بطولتى الدورى والكأس، ومع أهلى جدة على الدورى وكأس الأمير فيصل، بخلاف المعايشات التى قضاها فى أوروبا.