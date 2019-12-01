7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، الاتحادالسكندرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويرتقى للمركز الرابع بالدورى الاتحادالسكندرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويرتقى للمركز الرابع بالدورى حقق فريق الإتحاد السكندرى فوزا كبيرا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى . خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال تلقى الزمالك خسارة ثقيلة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ميتشو : إصابة الونش أثرت على الزمالك والهدف الثانى لمازيمبى تسلل أكد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال مباراة مازيمبي الأخيرة أثرت على الفريق في المباراة. تعرف على أول تعليق لمرتضى منصور بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أن مصير الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الكروى سيتحدد فى أجتماع مجلس إدارة النادى الذى سيعقد غدا ً الاحد. أسامة نبيه ضمن حسابات الزمالك بعد ثلاثية مازيمبى Advertisements كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن دخول أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى ونجم القلعة البيضاء الأسبق ضمن حسابات مسؤولي النادي الأبيض خلال المرحلة القادمة بعد دراسة الإطاحة بالصربى ميتشو المدير الفني للفريق في ظل تراجع النتائج. وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلي في مواجهة بني سويف بالكأس أكد الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية وليد سليمان، صانع العاب الفريق، لمواجهة بنى سويف المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى بطولة كأس مصر. الأشعة تثبت إصابة معلول بتمزق فى الضامة ويغيب عن الأهلى أسبوعين أثبتت الأشعة التي أجراها علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الأولي وهى الإصابة التى تحتاج لفترة علاج من 10 أيام لأسبوعين.

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