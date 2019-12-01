نجم فرنسا السابق: نيمار يلعب لنفسه فقط ولا يعرف الاحترام

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نيمار ومن ورائه فان دايك مدافع ليفربول في مباراة بدوري أبطال أوروبا سبتمبر 2018

يرى اللاعب إيمانويل بيتيه، الذي قضى مسيرته بأعرق الأندية والبطولات الأوروبية، أن نيمار "يلعب لنفسه فقط". وعقد بيتيه مقارنة بين زيدان ونيمار وقال إن نيمار "لا يعرف الاحترام"، كما لم يسلم زميله فيراتي من انتقادات بيتيه.

رغم أن موهبته لا يختلف عليها اثنان إلا أن نيمار (27 عاماً)، ومنذ تركه لبرشلونة الإسباني وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لا يسمع عنه تقريبا سوى الأخبار السلبية.

وكان النجم البرازيلي قد سحبت منه شارة قيادة منتخب بلاده بعدما ركل واحدا من جمهور نادي ستاد رين الفرنسي، إثر خسارة سان جيرمان كأس فرنسا.

الفرنسي إيمانويل بيتيه، نجم موناكو وأرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق والفائز مع فرنسا بمونديال 1998، وجه انتقادات شديدة اللهجة لنيمار وقال لإذاعة "آر أم سي" الرياضية التي تبث من موناكاو: "إنه يلعب لنفسه، فقط لنفسه"، مضيفا "ضعوا أنفسكم مكان الأولاد (اللاعبين) في غرفة تبديل الملابس المعرضين على مدى شهور طويلة للحالة المزاجية لزميل لهم، يدير ظهره للنادي وأعضائه. إنه لا يعرف الاحترام"، بحسب ما أورد موقع "شبورت1" الألماني.

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وعقد بيتيه، البالغ من العمر 49 عاما مقارنة بين زميليه السابقين في منتخب فرنسا زين الدين زيدان ويوري دجوركاييف وبين نيمار دا سيلفا وقال إن زيدان ودجوركاييف أيضا لم يكونا يقومان بعمل كثير من أجل مساعدة مدافعي فريقهم. وأضاف أن (نقطة الضعف هذه (لدي النجمين الفرنسيين) كنا نقبلها لأننا كنا نعلم أنهما يمكنهما الفوز بالمباراة من خلال حركة خاطفة". مضيفا أن "الأمر ليس كذلك بالنسبة لنيمار".

ولم يسلم أيضا الإيطالي ماركو فيراتي (27 عاما) من انتقادات بيتيه وقال بحسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني: "قد أصدم العديد من مشجعي باريس، لكن إذا لم يكن لدى فيراتي الكرة، يصير بلا فائدة للفريق ".

يذكر أن نيمار وبعد فترة استراحة طويلة بسبب الأصابة عاد هذا الأسبوع للمشاركة في الشوط الثاني من مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 2-2.