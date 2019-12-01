الامارات | طرح مليون تذكرة إضافية لكأس أوروبا 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مليون تذكرة إضافية لكأس أوروبا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، أنه سيطرح مليون تذكرة للبيع في ديسمبر، لمشجعي المنتخبات الـ20 التي تأهلت إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، في ظل الإقبال المرتفع عليها.

وأشار مدير التسويق في «ويفا» فيليب مارغراف، خلال مؤتمر صحافي أمس، في بوخاريست، إلى أن الدفعة الأولى من التذاكر التي طرحت في الصيف الماضي لقيت إقبالاً «عالياً وصل إلى أكثر من 19 مليون» طلب، في حين أن ما طرح للبيع كان فقط 1.5 مليون بطاقة، من أصل ثلاثة ملايين بطاقة مقرر بيعها. وتابع مارغراف «يظهر ذلك مدى تقدير المشجعين لنظام البطولة الجديد، سنطرح الأربعاء مليون بطاقة إضافية للمنتخبات الـ20 التي تأهلت»، مشيراً إلى أن فترة الشراء ستستمر حتى 18 ديسمبر. وبين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، تستضيف 12 مدينة أوروبية في 12 بلداً مختلفاً نسخة كأس أوروبا 2020، احتفالاً بالذكرى الـ60 للبطولة. ويسجل السعر الأدنى للتذاكر للمباريات التي ستقام في مدينة باكو عاصمة أذربيجان (30 يورو) وبوخاريست (رومانيا) وبودابست (المجر)، في مقابل 50 يورو لتذاكر المباريات التي تقام في بقية المدن. إلى ذلك، طمأن المسؤول في الاتحاد القاري مارتن كيلير إزاء مخاوف المشجعين لجهة صعوبات السفر والتأشيرات لدول مثل روسيا وأذربيجان، مؤكداً أنه «في روسيا، سنعتمد النظام ذاته الذي اعتمد في كأس العالم (2018)، وهو إصدار تأشيرة للمشجعين الذين يحملون تذاكر للمباراة». وأوضح أن المفاوضات لاتزال جارية مع سلطات أذربيجان. وأبدى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي عدم قلقهم حيال احتمال حصول حوادث ذات طابع عنصري في رومانيا خلال البطولة.

وقال نائب الأمين للـ«ويفا» جيورجيو ماركيتي «من خلال خبرتنا، لاتزال كأس أوروبا حدثاً يحتفى به، لذا نحن واثقون بأن هذا الأمر سيطغى على الأمور الغبية التي لا نرغب في أن نراها».