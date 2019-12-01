الامارات | «هاتريك ليما» يقود الوصل لمواجهة شباب الأهلي في ربع نهائي «الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك ليما» يقود الوصل لمواجهة شباب الأهلي في ربع نهائي «الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البرازيلي فابيو ليما الوصل للتأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي، بعدما أحرز «هاتريك» ليفوز «الإمبراطور» على عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية، ويرفع «الأصفر» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد «البرتقالي» عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

وتحددت مباريات الدور ربع النهائي، والتي أسفرت عن مواجهات نارية، أبرزها «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والوصل، و«ديربي أبوظبي» بين الوحدة والجزيرة، بينما سيلتقي العين مع الشارقة، والفجيرة مع النصر.

في المقابل، فاز النصر على الظفرة بهدفين دون رد، أحرزهما الإسباني ألفارو نيغريدو، والبرازيلي غلوبير ليما، ليحتل «العميد» المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بينما لم تؤثر خسارة الجزيرة أمام اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، في موقف «فخر أبوظبي» من التأهل لربع النهائي، إذ حل الفريق بالمرتبة الرابعة برصيد سبع نقاط، بعدما تقدم الجزيرة بالهدف الأول عن طريق البرازيلي برونو دي أوليفيرا، بينما أحرز هدفي اتحاد كلباء التوغولي مينيل ملابا، ليودع «النمور» البطولة برصيد خمس نقاط في المركز السابع.

وسيطر الوصل على وسط الملعب، لكن عجمان أحرز الهدف الأول بواسطة حسن زهران برأسه في المرمى (7)، ورفض زهران الاحتفال بالهدف احتراماً لجمهور «الفهود».

من جهته، كان الإكوادوري فيرناندو غايبور، أنشط لاعبي الوصل، إذ صنع الهدف الأول لـ«الأصفر» من ركلة ركنية، وصلت إلى البرازيلي فابيو ليما، الذي لعب الكرة برأسه بمهارة في المرمى (16).

وتلقى عجمان ضربة موجعة، بخروج حسن زهران بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، في الدقيقة 36، قبل أن يضيف فابيو ليما الهدف الثاني (42).

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وفي الشوط الثاني، تحسن أداء عجمان، وأحرز ويليام أوسو الهدف الثاني، بعدما تلقى كرة داخل منطقة جزاء الوصل، وسدد الكرة بسهولة في المرمى (56)، لكن الرد الوصلاوي جاء عن طريق المتألق فابيو ليما، الذي أحرز الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (78).

مواجهات الدور ربع النهائي

الوحدة - الجزيرة.

العين - الشارقة.

شباب الأهلي - الوصل.

الفجيرة - النصر.