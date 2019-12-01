الامارات | جاريدو: الفوز على الأهلي المصري جاء في الوقت المناسب

شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: الفوز على الأهلي المصري جاء في الوقت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، الإسباني كارلوس جاريدو، صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي المصري 1 - صفر، أول من أمس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال جاريدو في المؤتمرالصحافي عقب المباراة، إن الفوز على الأهلي جاء بصعوبة، نظراً لكونه منافساً صعباً وقوياً خارج ملعبه، ويمتلك خبرات إفريقية مميزة.

وأوضح: «الفوز على الأهلي جاء بالوقت المناسب، وبالطبع سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ولكن مازالت هناك مباريات، ونحتاج أن نقدم الأفضل في الفترة المقبلة، كي نضمن التأهل».

وأضاف: «شكراً للجماهير التي حضرت اليوم، دعمهم لنا كان دافعاً لتحقيق الفوز».

وحقق النجم الساحلي التونسي فوزاً مهماً على الأهلي، بهدف نظيف في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز الهلال السوداني على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2 - 1.

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من جانبه رفض المدير الفني لفريق الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، التعليق على التحكيم في المباراة.

وكان أيمن أشرف مدافع الأهلي تعرض للبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخل مع ماهر الحناشي، مهاجم النجم الساحلي.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحافي: «سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم».

وأضاف أن الأهلي كان الأفضل فنياً من النجم الساحلي، رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 13.

وأوضح أن الأهلي كان يواجه فريقاً قوياً، موضحاً أن الأمر انتهى بالنسبة له مع نهاية المباراة، وهو يتطلع الآن إلى التركيز على المباريات المقبلة.