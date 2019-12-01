الامارات | فوز دبا الفجيرة والبطائح.. وتعادل دبا الحصن مع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الفجيرة والبطائح.. وتعادل دبا الحصن مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على مصفوت بثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى.

وبرز في المباراة لاعب مصفوت، البرازيلي كلاوديو لوسيانو، الذي سجل هدفين في الدقيقتين (21، و68)، وسجل البرازيلي فينيكيوس (90+5) الهدف الثالث، بينما سجل لاعب دبا الفجيرة، عبدالله سعيد، في مرماه لصالح مصفوت (77). وفي مباراة ثانية، فاز البطائح على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب البطائح، حيث سجل لأصحاب الأرض البرازيلي ألكسندر ميديريوس (50)، ومواطنه ويندرسون ميوراو (88)، بينما سجل للعروبة عبدالله أحمد (84).

وفي قمة الجولة، تعادل دبا الحصن مع الإمارات بهدف لمثله، وكان دبا الحصن البادئ بالتسجيل عن طريق البرازيلي روفائيل سانتياغو (80)، بينما سجل للإمارات عبدالله النعيمي (85).

وبموجب هذه النتائج، حافظ دبا الفجيرة على صدارته لترتيب فرق البطولة برصيد 10 نقاط، يليه كل من دبا الحصن والبطائح، لكل منهما ثماني نقاط بالمركزين الثاني والثالث، ثم الإمارات ست نقاط، ثم العروبة والذيد ومصفوت لكل منها أربع نقاط، ثم العربي والحمرية لكل منهما ثلاث نقاط، والتعاون بنقطة واحدة، وأخيراً مسافي دون نقاط.