الامارات | محمد بن راشد يشهد كأس اليوم الوطني للقدرة في الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد كأس اليوم الوطني للقدرة في الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 217 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة.

وفاز الفارس، سعيد أحمد الحربي، بلقب السباق، على صهوة الجواد «إليشا» المملوك لإسطبلات «إف 3»، بينما جاء في المركز الثاني سعيد سالم المهيري، على صهوة الجواد «كارون قيصر» المملوك لإسطبلات «إس إس»، وتبعه في المركز الثالث الفارس، سلطان عارف محسن، على صهوة الجواد «إتش إل بي» المملوك لإسطبلات الوثبة.

وتصدّر الفارس، سعيد حمود الخياري، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «كومانش»، المملوك لإسطبلات «إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:29 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس، سعيد أحمد الحربي، على صهوة الجواد «اليشا» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:48 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس، محمد جمعة المهيري، على صهوة الجواد «فولكان فبولي»، المملوك لإسطبلات «دباوي»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:56 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس، سعيد سالم المهيري، على صهوة الجواد «كارون قيصر» المملوك لإسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:58 ساعة، وحلّ في المرتبة الخامسة الفارس، سالم سعيد العويس، على صهوة الجواد «أوباغان ريسكي» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:24:00 ساعة. أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً فشهدت تغييرات في الصدارة، بعدما تقدم الفارس، الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، من المركز الـ13 إلى الصدارة على صهوة الجواد «تسيكا لا ماجوري»، المملوك لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:14:02 ساعة، كما تقدم الفارس، سعيد سالم المهيري، من المركز الرابع إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 1:14:26 ساعة، بينما حافظ الفارس، محمد جمعة المهيري، على موقعه في المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 1:14:30 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس، حمدان أحمد المري، متقدماً من المركز الـ15 على صهوة الجواد «شومان تي» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:14:32 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس، سعيد حمود الخياري، إلى المركز الخامس مسجلاً زمناً قدره 1:15:34 ساعة.

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وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما واصل الفارس سعيد سالم المهيري تقدمه، وصعد من المركز الرابع إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 55:27 دقيقة، بينما قفز الفارس سلطان عارف محسن من المركز الـ14 إلى الوصافة على صهوة الجواد «إتش إل بي»، المملوك لإسطبلات «الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 52:16 دقيقة، كما تقدم الفارس، حمدان أحمد المري، من المركز الرابع إلى الثالث، مسجلاً زمناً قدره 55:26 دقيقة، وجاء في المركز الرابع الفارس، سعيد أحمد الحربي، متقدماً من المركز السادس، مسجلاً زمناً قدره 56:23 دقيقة، وتقدمت الفارسة اللبنانية، وعد نديم، من المركز التاسع إلى الخامس، على صهوة الجواد «رايشو»، المملوك لإسطبلات «الوثبة» مسجلة زمناً قدره 56:08 دقيقة.

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فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، شاركوا في السباق.