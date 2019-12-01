الامارات | عجمان يستعد للدوري بمعسكر مغلق.. ويلتقي خورفكان والذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يستعد للدوري بمعسكر مغلق.. ويلتقي خورفكان والذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان معسكراً مغلقاً، غداً، بعد 24 ساعة من مباراته، التي جرت أمس مع الوصل، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في إطار تحضيرات البرتقالي لعودة بطولة الدوري، وذلك بحسب ما أفاد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي.

وقال المدرب في تصريحات صحافية: «سنكمل المرحلة الثانية من إعداد البرتقالي لبطولة الدوري، التي كنا قد بدأناها في الأسبوع الماضي، إذ سنلعب مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق مع خورفكان والذيد».

وأضاف الرمادي: «كانت مرحلة الأولى من الإعداد ناجحة من كل الوجوه، واستطعنا تجهيز مجموعة من اللاعبين، من خلال التدريب على فترتين يومياً، في مقدمتهم المدافعان خالد الزري ووحيد إسماعيل، وسنواصل العمل بالوتيرة نفسها لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين لإكسابهم الجاهزية المطلوبة، خصوصاً أن عودة الدوري لن تشهد أي توقف إلا في يناير المقبل».

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وتابع: «خلال التوقف في يناير المقبل، ننوي التوجه إلى خارج الدولة، لإقامة معسكر خارجي لم نحدد وجهته بعد، ونهدف من تلك التجمعات المغلقة إلى أن نجهز الفريق في أفضل صورة ممكنة للمنافسة التي اشتدت هذا الموسم، وأصبحن المستويات فيها متقاربة بين جميع الفرق بلا استثناء». وحول الأهداف التي سعى إليها من مباراة الوصل، خصوصاً بعد أن فقد الفريق حظوظه في التأهل، قال الرمادي: «كان لدينا هدفان من هذه المواجهة، الأول أننا سنضعها ضمن خطة إعداد الفريق للدوري، وتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات بصفة منتظمة، أمثال حسين عبدالرحمن، الذي كان يشارك بديلاً، وهو من العناصر المهمة لنا، وإذا أصبح في كامل جاهزيته البدنية والفنية سيعطى قوة بلا شك للفريق».

وأوضح: «هدفنا الثاني من مواجهة الوصل هو رفع شعار اللعب النظيف، الذي طبقناه في الموسم الماضي، خصوصاً أمام الفرق التي كانت تصارع من أجل البقاء، فلم يكن مقبولًا أن نتهاون أمام الوصل لأي سبب من الأسباب، مع الاعتراف الكامل بأن (الإمبراطور) بمقدورة الفوز على أي فريق».

وحول عدم مشاركة الغامبي أبوبكر تراولي أمام الوصل، قال الرمادي: «تراولي عاد إلى نادي عجمان قبل ثلاثة أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات الأمم الإفريقية، واللاعب بحاجة إلى الراحة، حتى لا يتعرض للإرهاق، كونه خاض مباراتين قويتين في التصفيات، فضلاً عن مشقة السفر، ولا نريد أن نرهقه في مباراة الوصل، بل سنعمل على مشاركته في مباراتي خورفكان والذيد الوديتين».