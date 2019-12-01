الامارات | مارفيك: نعلم ما علينا القيام به.. وهدفنا التأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: نعلم ما علينا القيام به.. وهدفنا التأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف المنتخب الوطني الأول تدريباته، أمس، تحضيراً للمباراة الأخيرة، في مرحلة مجموعات بطولة «خليجي 24»، والتي يواجه فيها المنتخب القطري يوم غدٍ.

وأدى لاعبو الأبيض تدريبات استشفاء في الصالة الرياضية، بهدف التخلص من آثار الإرهاق الذي نتج عن ضغط المباريات، وأشرف الجهازان الفني والطبي على التدريب الذي شارك فيه جميع اللاعبين، باستثناء حمدان الكمالي الذي سيغيب حتى نهاية البطولة، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الأولى أمام اليمن.

وسيختتم المنتخب استعداداته لمباراة الغد بتدريب رئيس يؤديه اليوم، يضع من خلاله الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.

الجدير بالذكر أن المنتخب يحتاج إلى تحقيق الفوز للعبور إلى مرحلة نصف النهائي، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، متساوياً مع المنتخب القطري الذي يتفوق بفارق الأهداف.

من جهة أخرى، يخضع قائد المنتخب يوسف جابر لكشف طبي، للوقوف على حالته البدنية، وتحديد إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة، بعد أن شكا الإصابة في لقاء العراق، أول من أمس، الذي انتهى بخسارة الأبيض 2- صفر.

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، إنه يعلم ما يجب القيام به في المباراة المقبلة، في ختام مواجهات مرحلة مجموعات «خليجي 24»، وأكد، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، أن الفوز هو الطريق الوحيد، الذي يجب أن يسلكه الأبيض، للوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

وكشف مارفيك أن الإعداد لهذه المباراة بدأ عقب لقاء العراق، لافتاً إلى ضيق الوقت، وعدم وجود فرصة للتحضير بسبب ضغط المباريات، مضيفاً أن الجهاز الفني بدأ برنامجه الإعدادي قبل انطلاقة البطولة، متمنياً أن يوفق الأبيض في مواصلة مشواره بالبطولة.

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وتحدث مدرب منتخبنا عن مباراة العراق، مبيناً أن الأداء في الشوط الأول أمام العراق لم يكن مرضياً، لكنه تحسن في الشوط الثاني، مشيداً باللاعب الصاعد عبدالله رمضان، الذي قدم مستوى مميزاً في المباراة.

وشدد مارفيك على أهمية التحضير الذهني للاعبين، متمنياً أن يحظى الأبيض بالمساندة، وقال: «مشروعنا بدأ منذ أشهر مع لاعبين جدد، لكن هناك تطور إيجابي رغم قصر فترة الإعداد، علينا الاجتهاد أكثر والعمل بجد، لتحقيق مزيد من التطور».

الأحبابي: لابد من التحلي بالقوة والمسؤولية

اعتبر لاعب المنتخب الوطني، بندر الأحبابي، مباراة الغد مواجهة مصيرية، يجب أن يؤديها المنتخب بقوة ومسؤولية، واعداً بالقتال طوال زمن المباراة، من أجل تأمين بطاقة التأهل لمرحلة نصف النهائي.

واعترف بندر بصعوبة المباراة، خصوصاً أن كلا المنتخبين يطمح إلى مواصلة المشوار في هذه البطولة، متمنياً أن يكون الأبيض صاحب البطاقة.

محمد العطاس: المباراة صعبة

قال لاعب المنتخب، محمد العطاس، إن المباراة، التي ستجمع الإمارات وقطر في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لبطولة «خليجي 24» بالدوحة، تعتبر مهمة للغاية، وأوضح اللاعب، في مؤتمر صحافي، أنهم سيقاتلون للإبقاء على حظوظ الأبيض في التأهل لنصف النهائي.

وقال: «المباراة ستكون صعبة على المنتخبين، منافسنا سيلعب على التعادل أو الفوز، لكننا سنلعب من أجل الفوز فقط لا غير، وأتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية أمام الجمهور الإماراتي».