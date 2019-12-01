شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يفوز على الرجاء المغربي في عقر داره بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على مضيفه الرجاء المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز أنيس البدري، هدف الترجي الأول في الدقيقة 8، وضاعف إبراهيما واتارا النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 15.

بتلك النتيجة يحتل الترجي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري، فيما يحتل الرجاء المركز الأخير دون رصيد.