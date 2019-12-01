شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة «الونش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق، وأدت إلى استبداله خلال لقاء مازيمبي الكونغولي، اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عبارة عن شد في العضلة الخلفية.
وأضاف طبيب الزمالك أنه سيتم عمل أشعة للاعب فور العودة إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة، نافيا أن تكون الإصابة مزقا في العضلة كما تردد.
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