شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «لوف» على مواجهة ألمانيا لفرنسا والبرتغال بـ«يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مجموعة المانشافت في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بمجموعة الموت. ووضعت القرعة منتخب ألمانيا في مواجهة فرنسا، بطل العالم، والبرتغال، حامل لقب «يورو 2016»، في المجموعة السادسة. Advertisements وقال لوف، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «هذه مجموعة الموت». وأضاف المدرب الفائز بمونديال 2014: «مواجهة البرتغال وفرنسا؟ ستكون مباراتين بمثابة مهرجانين في ميونخ». وتابع: «ستكون التوقعات عالية للغاية، بالنسبة لفريقنا الشاب سيكون هذا تحديًا كبيرًا ولكن أيضًا سيكون دافعًا كبيرًا». وأتم: «اللعب على ملعبنا؟ هذه مكافأة الفوز بصدارة مجموعتنا خلال تصفيات اليورو».

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