شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يسقط أمام ليفركوزن «2-1» بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط نادي بايرن ميونخ في فخ الخسارة أمام ضيفه باير ليفركوزن، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم «بوندسليجا».

وتألق لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن، حيث أنقذ مرمى فريقه من عديد الفرص الخطيرة خلال مواجهة الليلة.

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وسجل ليون بايلي هدفي ليفركوزن (10، و36)، بينما جاء هدف الفريق البافاري عن طريق توماس مولر (34). وشهدت المباراة طرد جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن، في الدقيقة 82، بعدما عرقل فيليب كوتينيو.

ونجح ليفركوزن في إيقاف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ، تحت قيادة مدربه المؤقت، هانزي فليك، الذي حقق أفضل انطلاقة في تاريخ مدربي الفريق البافاري.

وتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 24 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 22 نقطة في المركز السابع.