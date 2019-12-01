شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يتحدث عن تصريح «ميتشو أفضل من جروس»: كوبر مرشح بقوة لقيادة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، ومنتخب أوزبكستان الحالي، مرشح بقوة لقيادة الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، موضحًا أن كوبر يملك خبرات في الكرة المصرية بعدما قاد المنتخب للصعود إلى مونديال روسيا 2018 ووصافة أمم أفريقيا 2017.
وأشار «الغندور»، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه حان الوقت لرحيل ميتشو، المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، لأنه لا يملك القدرة على القيادة، موضحًا أن هناك جلسة ستجمع بين المدير الفني ومرتضى منصور، رئيس النادي، في الساعات المقبلة بعد العودة من الكونغو.
وعن حقيقة تصريحاته أثناء التعاقد مع ميتشو مطلع هذا الموسم بأنه أفضل 900 مرة من المدرب الأسبق جروس، قال: «أنا لم أقصد التعاقد مع ميتشو، لكن كانت لدي معلومات أن الزمالك يفاوض 3 مدربين، هم الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي بيدرو إيمانويل والبرتغالي فيريرا، وكلهم أفضل من المدرب السويسري جروس».
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