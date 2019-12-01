شكرا لقرائتكم خبر عن «ديشامب» عن مواجهة ألمانيا والبرتغال بـ«يورو 2020»: «أسوأ مجموعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على قرعة بطولة كأس الأمم الأوربية «يورو 2020»، التي وضعت الديوك في مواجهة ألمانيا والبرتغال.

وقال ديشامب، في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «إنها مجموعة معقدة على الورق، من الواضح، أننا وقعنا في أسوأ مجموعة تقريبًا».

وأضاف المدرب الفائز بمونديال 2018: «عليك أن تقبل ذلك، وأن تكون ناجحًا في التعامل مع ذلك».

وأسفرت قرعة أمم أوروبا التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، عن المجموعات الست في البطولة:

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المجموعة الأولى: إيطاليا- سويسرا- تركيا- ويلز.

المجموعة الثانية: بلجيكا- روسيا- الدنمارك- فنلندا.

المجموعة الثالثة: أوكرانيا- هولندا- النمسا- الفائز من الملحق الرابع (جورجيا/ بيلاروسيا/ مقدونيا الشمالية/ كوسوفو).

المجموعة الرابعة: إنجلترا- كرواتيا- التشيك- الفائز من الملحق الثالث (الكيان الصهيوني/ اسكتلندا/ النرويج/ صربيا).

المجموعة الخامسة: إسبانيا- بولندا- السويد- الفائز من الملحق الثاني (البوسنة والهرسك/ أيرلندا الشمالية/ سلوفاكيا/ جمهورية إيرلندا).

المجموعة السادسة: ألمانيا- فرنسا- البرتغال- الفائز من الملحق الأول (إيسلندا/ رومانيا/ بلغاريا/ المجر).