شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام كارثية في هزيمة الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق الكرة بنادي الزمالك خسارة قاسية على يد مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب الفريق الكونغولي بمدينة لوبومباتشي، بمستهل مشوارهما بدوري المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 7 حقائق رقمية في خسارة الزمالك على يد مازيمبي:

1 – على مدار 3 مباريات متتالية للزمالك أمام مازيمبي في الكونغو، يفشل الفريق في تسجيل أي هدف ويتلقى 3 خسائر، ليبقى هدف عبدالحليم على الذي سجله في 2002 هو أول وآخر أهداف الفريق الأبيض أمام مازيمبي بلوبومباتشي، بل آخر أهداف أندية مصر بشكل عام في شباك مازيمبي بملعبه.

2 – الزمالك لم يخسر بثلاثية نظيفة على المستوى الأفريقي منذ خسارته في ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2016 على يد صن داونز بنفس النتيجة.

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3 – الصربي ميتشو يخسر المباراتين اللتين خاضهما مع الزمالك في أفريقيا خارج حدود مصر، فنال الفريق في ولايته الخسارة أمام جينيراسيون بالسنغال قبل خسارة الليلة على يد مازيمبي.

4 – الأندية المصرية تبقى بلا أي انتصار أمام أندية الكونغو الديمقراطية في ملعبها خلال 22 مواجهة بالخسارة في 16 والتعادل في 6.

5 – للموسم الثاني على التوالي يخسر الزمالك لقاءه الأول بمرحلة المجموعات الأفريقية، فهُزم برباعية على يد جورماهيا الكيني في أول لقاءات المجموعات بالكونفيدرالية 2018-2019، وخسر من جديد في افتتاح مجموعات دوري الأبطال بالنسخة الجارية بثلاثية نظيفة على يد مازيمبي.

6 – فوز مازيمبي بثلاثية نظيفة حقق أكبر نتيجة في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك والتي بلغت 7 مباريات، وأكبر فوز لمازيمبي في تاريخ مواجهاته بأندية مصر بشكل عام.

7 – استمر الزمالك بلا انتصار خارج ملعبه في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا منذ فوزه على إنييمبا النيجيري بهدف نظيف في نسخة 2016.