شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتر» يراقب «أوباميانج» تحسبًا لرحيل مارتينيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن إنتر ميلان بدأ التفكير فى بدائل لتأمين مهاجمه لاوتارو مارتينيز إذا أراد الرحيل، والذى يعتبر هدفًا لبرشلونة، رغم إبلاغ البارسا برفض بيع اللاعب.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه رغم رفض إنتر التفاوض حول بيع اللاعب، إلا أنه بدأ يفكر فى البديل، تحسبًا لرغبة المهاجم الأرجنتينى فى الرحيل وإقدام برشلونة على دفع قيمة الشرط الجزائى.

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وبدأ إنتر التفكير فى اسمين جديدين لخلافة لاوتارو، وهما بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، بالإضافة إلى ديان كولوسيفسكى لاعب بارما.

وينتهى عقد مارتينيز مع إنتر ميلان فى صيف 2023، كما أنه يمتلك شرطًا جزائيًا فى عقده خلال أول 15 يومًا من شهر يوليو فقط، بقيمة 111 مليون يورو، وهو ما يرغب برشلونة فى استغلاله.

ووقع اختيار برشلونة على لاوتارو بعد نصيحة ليونيل ميسى.