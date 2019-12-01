شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يهدد «المستهترين» بالتجميد قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول بنادى سموحة تدريباته بملعبه بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الخامسة من مساء غد الاثنين على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس المؤجل للدورى العام، وذلك وسط حالة غضب من الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن على لاعبى فريقه عقب التعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق فى الثوانى الأخيرة للقاء والتفريط فى نقطتين ثمينتين كان من الممكن أن تفيدا الفريق السكندرى فى صراع القمة.
وشدد حسام حسن على لاعبيه بأن فقدان أى نقطة أخرى بتلك الطريقة سيكون له رد عنيف من جانبه، وأن التجميد سيكون رده الطبيعى فى ظل استمرار حاله الاستهتار التى ظهرت فى المباراة الأخيرة، مؤكدا أن الفوز على طلائع الجيش فى مباراة الغد هو السبيل الوحيد لتعويض نقاط طنطا.
وحرص المدير الفنى للفريق، ومعه الجهاز المعاون واللاعبون، على مشاهدة مباراة الطلائع الأخيرة مع الإنتاج الحربى، التى انتهت بالتعادل السلبى لدراسة مواطن القوة والضعف بصفوف الفريق المنافس. من جانب آخر، يعود الثنائى ناصر ماهر ومحمود عزت للتدريبات خلال الفترة المقبلة بعد شفائهما تمهيدا للدفع بهما خلال المباريات القادمة.
وكان ناصر ماهر قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. وخاض الثنائى ماهر وعزت تدريباتهما التأهيلية طوال الفترة الماضية تحت إشراف الدكتور مفيد خليل، طبيب الفريق.
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