شكرا لقرائتكم خبر عن «ساوثجيت»: إنجلترا مرشح للفوز بـ«يورو» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، أن منتخب بلاده أصبح من المرشحين للمنافسة على لقب بطولة أوروبا 2020.

وقال «ساوثجيت»: «أعتقد أننا اكتسبنا بعض الاحترام، وأن الناس تعتبرنا ضمن المرشحين، وهو ما لم يحدث بالشكل ذاته قبل روسيا، من الصعب تقييم أين نقف تمامًا بعد مشوار التصفيات القارية، لكن نحن نسير على الطريق الصحيح».

وقاد «ساوثجيت» منتخب الأسود الثلاثة إلى ما قبل نهائى كأس العالم فى روسيا العام الماضى، بعد سلسلة من العروض المقنعة، وإلى جانب النتائج الإيجابية فى كأس العالم، فإن «ساوثجيت»، الذى تولى تدريب المنتخب الإنجليزى، قاد الفريق إلى تصدر مجموعته فى تصفيات بطولة أوروبا ليضمن الوجود ضمن المنتخبات المُصنَّفة فى نهائيات العام المقبل، وأنهت إنجلترا التصفيات برصيد 21 نقطة من ثمانى مباريات، بعد 7 انتصارات وهزيمة واحدة، وسجلت 37 هدفًا، واستقبلت 6 أهداف.