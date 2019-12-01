شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحشد قوته الضاربة لتخطى عقبة «نواذيبو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تحد إفريقى جديد، يحل الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى ضيفاً ثقيلاً على نواذيبو بطل موريتانيا فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية، على أرض ملعب استاد نواذيبو، وذلك فى تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة.

حقق المصرى تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفنى، الفوز فى كافة المباريات التى خاضها فى البطولة حتى الآن ذهاباً وإياباً، كما اعتلى محمود وادى صدارة هدافى الفريق برصيد 4 أهداف وبفارق هدفين عن جيفت موتوبا لاعب بيدفيست الجنوب إفريقى، ويقود المباراة تحكيميا طاقم مالى بقيادة بوبو تراورى حكم الساحة، وبابا يومبليبا «مساعدا أول»، ونوهوم بامبا «مساعدا ثانيا»، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبدالله سيسوكو.

ووصل المصرى إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الأربعاء الماضى، وخاض العديد من التدريبات فى موريتانيا حتى يتعود اللاعبون على أجواء الطقس وأيضاً حالة الملعب الذى ستقام عليه المباراة.

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وقال إيهاب جلال إن مواجهة فريق نواذيبو الموريتانى ليست سهلة كما يعتقد البعض، وشدد على أن الكرة الموريتانية فى تطور مستمر، وهذا ما ظهر جليًا فى تعادل المنتخب الموريتانى مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربى فى تصفيات أمم إفريقيا.

وأضاف جلال أن المصرى لديه هدف واحد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق إلا بحصد النتائج الإيجابية داخل وخارج الديار، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات والتى تجمعه بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى على ملعبه ووسط جماهيره.

وتابع: «نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين، ولن ألتفت لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو أمام الشرطة العراقى بالبطولة العربية، والتى انتهت بفوز بطل العراق بخماسية نظيفة».

فيما يسعى نواذيبو لتضميد جراحه أمام المصرى بعد الهزيمة الساحقة التى تلقاها أمام الشرطة العراقى بخماسية، وودع على إثرها البطولة العربية، ويسعى الفريق الموريتانى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على المصرى، ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب العروض السيئة فى الفترة الأخيرة، ويعود لصفوف الفريق فى مواجهة اليوم كل من حسن مرابط وبيجيلى بوبكر سالم.