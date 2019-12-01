شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة صعبة أمام بطل نيجيريا فى «الكونفيدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز اختبارًا صعباً اليوم «الأحد» حينما يحل ضيفاً على اينوجو رينجرز النيجيرى ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وذلك عند الثالثة عصراً على أرض ملعب ستاد ازيكيو ستاديوم.

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يبحث الفرنسى سبيستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، عن البداية السعيدة لدور المجموعات، وحصد أول ثلاث نقاط وتدعيم موقفه مبكراً من التأهل لدور الثمانية الأفريقى، فضلاً عن أن الفوز سينهى الآثار السلبية بسبب التعادل المفاجئ أمام أسوان فى الجولة الماضية لبطولة الدورى الممتاز. وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة العديد من مباريات بطل نيجيريا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، ووفقا للمران الأخير للفريق فإن الجهاز الفنى سيتعمد على التوازن فى حالة الهجوم والدفاع، ويفتقد بيراميدز اليوم لجهود أحمد على بسبب الرؤية الفنية للجهاز الفنى وعبد الله السعيد للإصابة.

يأتى هذا فيما أكد ساليسو يوسف، المدير الفنى لإينوجو رينجرز، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الهدف الذى جاء من أجله بعد تكليفه من قبل اتحاد الكرة النيجيرى بقيادة فريق رينجرز بجانب عمله كمساعد للألمانى جيرنوت روهر المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، وذلك بعدما تمت إقالة المدير الفنى السابق بنديكت أوجو من قيادة رينجرز بعد هزيمة بالدورى المحلى أمام أكوا، كما أن الفريق فاز فى مباراة واحدة من 5 لقاءات بالدورى.

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها وسائل الإعلام النيجيرية: «أنا هنا فى رينجرز كنوع من الدعم من اتحاد الكرة النيجيرى فى ظل ارتباطنا ببطولة قارية، نبحث عن التأهل لدور الثمانية والتقدم للأدوار القادمة، ولكن الأمر يحتاج لمجهود كبير ولن يكون سهلاً».