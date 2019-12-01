شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر على رادار الجونة لخلافة «نيبوشا».. والمدرب الصربى: لا نستحق الخسارة من المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل على ماهر، المدير الفنى السابق لإنبى وسموحة، ضمن اهتمامات مسؤولى الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، من أجل تولى مهمة القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السلبية التى يحققها الفريق منذ انطلاق بطولة الدورى الممتاز، والتى كان آخرها الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين سجلهما محمد سالم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأول «الجمعة» على أرض ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، وهى الهزيمة الرابعة للفريق عقب خوضه ست مباريات، وحقق انتصارا وحيدا على مصر المقاصة وتعادل وحيدا أيضاً، ويحتل الفريق المركز قبل الأخير فى جدول الدورى برصيد 4 نقاط، وتزداد صعوبة الفريق الساحلى مبكراً، وهو ما جعل مسؤولى الجونة يفكرون جدياً فى الإطاحة بالمدير الفنى الصربى نيبوشا خلال الساعات القليلة المقبلة، وبات على ماهر أقرب المرشحين، خاصة أن هناك اتجاها للاعتماد على المدرب الوطنى.

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من جانبه، أبدى الصربى نيبوشا، المدير الفنى لفريق الجونة، حزنه بعد خسارة فريقه أمام المقاولون بهدفين نظيفين فى المباراة.

وأوضح المدرب الصربى، فى تصريحات عقب الخسارة، أمام المقاولون العرب: «لم نكن نستحق الخسارة أمام المقاولون العرب، حيث سيطرنا على مجريات المباراة، وكانت الأفضلية لنا، ولكن نجح المنافس فى إحراز الهدف الأول عن طريق خطأ من حارس المرمى».

وقال نيبوشا: «هاجمنا بعد هدف المقاولون الأول، لكن لم نستطع تعويض النتيجة، قبل أن يضيف ذئاب الجبل الهدف الثانى وخسارة ست نقاط فى مباراتين، وهذا ليس بالأمر الجيد، ونسعى لتحسن الأداء والنتيجة فى المباريات المقبلة».