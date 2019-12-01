شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ من الظلم التحكيمى للأهلى أمام أندية تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بطاقة حمراء مباشرة قاسية وظالمة أشهرها البوتسوانى المهزوز، جوشوا بوندو، حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى التونسى، فى وجه أيمن أشرف مدافع بطل مصر عقب 13 دقيقة فقط من عمر مواجهة الطرفين بملعب رادس بضربة البداية لمرحلة المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، مما أثر بشكل كبير على الفريق الأهلاوى وتسبب فى خسارته المواجهة بهدف نظيف، فى ظل تأكيد جميع خبراء التحكيم على عدم استحقاق اللعبة البطاقة الحمراء.

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وعلى مدار تاريخ مواجهات الأهلى أمام الأندية التونسية فى البطولات الأفريقية، عانى بطل مصر كثيراً من الظلم التحكيمى والتحيز الواضح والصارخ لمصلحة أبناء «الخضرا». ولم تنس جماهير الأهلى الأخطاء الواضحة وضوح الشمس للمغربى عبدالرحيم العرجون، الذى أدار إياب نهائى دورى الأبطال بالقاهرة 2007 بين الأهلى والنجم، والذى ذبح الفريق القاهرى بالتغاضى عن احتساب ركلتى جزاء، وطرد مدافعه عماد النحاس، ليعترف العرجون بعد اعتزاله التحكيم بهذه الأخطاء الفادحة، علماً بأن بطل مصر قد تعرض لظلم واضح فى لقاء الذهاب أيضاً بسوسة بعد التغاضى عن ركلة جزاء واضحة لمحمد بركات وإشهار بطاقة صفراء فى وجهه حرمته من خوض لقاء الإياب.

وأظهر الغانى جوزيف لامبتى تحيزاً غير طبيعى للترجى التونسى فى مواجهة الأهلى برادس بإياب نصف نهائى دورى الأبطال 2010 باحتسابه هدفاً غير شرعياً بيد مهاجم الترجى اينرامو، شاهده الجميع إلا هو، بالاضافة إلى إشهار البطاقة الحمراء فى وجه محمد بركات عقب تمثيلية قام بها لاعب الفريق المنافس، وتحجيم الفريق الأحمر على مدار شوطى المباراة فى فضيحة تحكيمية كبرى، قبل أن ينهى «فيفا» مشوار لامبتى وشطبه نهائياً من التحكيم بداعى الرشوى قبل عامين ماضيين.

وينتزع الترجى تعادلاً ثميناً بالقاهرة يُقصى الأهلى من مجموعات دورى الأبطال نسخة 2011، إثر هدف من تسلل واضح لمدافعه الكاميرونى بانانا، ليتواصل مسلسل الظلم التحكيمى للفريق الأحمر فى مواجهة أندية تونس. ويُحرم الغانى جون أنطوى، مهاجم الأهلى السابق، من هدف صحيح مائة بالمائة فى لقاء مرحلة المجموعات للكونفدرالية 2015 برادس أمام الترجى، إلا أن المارد الأحمر ينجح فى حصد الانتصار عن جدارة.