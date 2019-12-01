اخبار الرياضه

المنتخب السعودي يهزم البحرين بثنائية ويحي آمال نصف النهائي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنتخب السعودي يهزم البحرين بثنائية ويحي آمال نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" المقامة في قطر.

تتقدم في الشوط الأول

تقدم المنتخب السعودي على نظيره البحرين بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة عن طريق صاروخية عبدالله الحمدان عند الدقيقة “28” بعد قذيفة مدوية من المهاجم الشاب سكنت في شباك منتخب البحرين.

Advertisements

الخبراني يضاعف النتيجة في الشوط الثاني

هدف المنتخب السعودي الثاني جاء عن طريق محمد عبده الخبراني مدافع المنتخب السعودي  في الدقيقة 58 حيث استطاع الخبراني تحويل الكرة برأسية سكنت مرمى منتخب البحرين من عرضية سالم الدوسري .

ترتيب المجموعة الثانية 

وبفوز المنتخب السعودي والمنتخب العماني يصبح ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي: “منتخب عمان 4 نقاط – الكويت 3 نقاط – السعودية 3 نقاط – البحرين نقطة واحدة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب السعودي يهزم البحرين بثنائية ويحي آمال نصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا