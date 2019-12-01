شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة نارية تضم حامل اللقب وأبطال العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بوخارست)

أفرزت قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم التي سحبت أمس (السبت) في بوخارست، عن مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، مع فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوجة 3 مرات وإحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع إنجلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018. وستجمع المباراة الافتتاحية إيطاليا وتركيا ضمن المجموعة الأولى في العاصمة الإيطالية روما. وستمتد المباريات من العاصمة الإيرلندية دبلن مرورا بمدينتي بلباو الإسبانية وسان بطرسبرغ الروسية وصولا إلى باكو عاصمة أذربيجان، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي.

كما تستضيف ميونيخ الألمانية، وروما وبوخارست الرومانية وبودابست المجرية وأمستردام الهولندية وغلاسكو الأسكتلندية وكوبنهاغن الدنماركية المباريات.

وضمن 20 منتخبا التأهل من خلال التصفيات العادية، فيما تبقت 4 بطاقات لاستكمال لائحة المنتخبات الـ24 التي ستشارك في النهائيات.

ويمكن لـ3 منتخبات مضيفة أن تتأهل إلى النهائيات عبر الملحق، وهي رومانيا أو المجر من المسار الأول، وجمهورية إيرلندا من الثاني، وأسكتلندا من الثالث.