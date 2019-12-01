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الحمدان يخطف النجومية

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

خطف مهاجم منتخبنا الوطني الأول عبدالله الحمدان جائزة أفضل لاعب في مباراة البحرين، متوجاً مستوياته المتميزة بالهدف الأول بتسديدة قوية ومن مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس حمد الدوسري.

ويعد الحمدان أحد الوجوه الشابة التي يعتمد عليها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في بطولة الخليج 24 إلى جانب سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وتركي العمار وفراس البريكان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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