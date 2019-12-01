شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يبارك للمنتخب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) بارك رئيس هيئة بارك رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بفوز منتخبنا الوطني الأول على نظيره المنتخب البحريني، في ثاني مواجهات الأخضر في بطولة الخليج 24، وبقاء فرصة خطف إحدى بطاقتي التأهل متاحة في حال الفوز بنتيجة المباراة القادمة، أمام المنتخب العماني متصدر المجموعة. وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أبارك للمنتخب ولاعبيه الفوز، وكل التوفيق لهم في المباراة المقبلة».



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