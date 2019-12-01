شكرا لقرائتكم خبر عن الصقور يعبرون البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

عاد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمستواه المعهود وحقق فوزاً مهما على منتخب البحرين بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس (السبت) على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدورة الخليج الـ24.

وشهد اللقاء سيطرة خضراء مطلقة ترجمها عبدالله الحمدان بهدف التقدم في الدقيقة 29 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18، وأنقذ الحارس فواز القرني مرمى منتخبنا بعد تصديه لتسديدة المهاجم البحريني تياغو وأبعدها القرني بصعوبة لركلة زاوية.

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع محمد الخبراني النتيجة بهدف ثانٍ بعد رأسية قوية في منتصف المرمى البحريني (د:58)، ووقف القائمان أمام تسديدة سالم الدوسري وعبدالله الحمدان ليحرما الأخضر من تحقيق نتيجة تاريخية، وبعد 3 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم السويدي ليونيل تشودي نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل، وبهذه النتيجة صعد منتخبنا للمركز الثالث برصيد 3 نقاط وينتظره لقاء أخير أمام المتصدر منتخب عمان الذي تمكن من هزيمة منتخب الكويت بهدفين لهدف رافعاً رصيده لـ4 نقاط فيما تجمد رصيد الكويت عند نقاطه الـ3، وأكمل منتخب عمان عامه الـ21 دون خسارة من نظيره الكويتي، وستنتظر المنتخبات الـ4 الجولة الأخيرة لتحديد المتأهلين للدور نصف النهائي ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز لضمان التأهل أو التعادل شريطة خسارة منتخب الكويت من البحرين.