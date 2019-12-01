شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يرفع المعدلات اللياقية قبل البكيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يعود فريق النصر لتدريباته على ملعب الرديف بمقر النادي بعد أن تمتع الفريق بإجازة يوم واحد بعد العودة من المعسكر القصير في دبي.

وسيركز مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا على رفع الجوانب اللياقية للاعبين ومعالجة الأخطاء بجانب التدريب على بعض الجملة التكتيكية، استعدادا لما تبقى من مباريات الموسم.

وسيفتقد فيتوريا الثلاثي يحيى الشهري وسلطان الغنام وفراس البريكان المتواجدين مع المنتخب الأول المشارك بكأس الخليج التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام.

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وسيواصل الخماسي عبدالله مادو وعبدالله الخيبري وحمد المنصور وعبدالعزيز الجبرين وعبدالرحمن العبيد برامجهم الطبية المعدة لهم، إذ ستراوح فترة غيابهم ما بين أسبوع وشهر ونصف، ومن المنتظر أن يستعيد الفريق خدمات مادو قبيل مباراة البكيرية في دور 32 بكأس الملك يوم الجمعة القادم، التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وسيعمل فيتوريا على تجهيز البدلاء للمباراة التي تسبق مباراة الفريق مع التعاون بأسبوع، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي من المنتظر أن يعود فيها الدوليون، بينما سيفتقد الفريق خدمات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ بدأ بتجهيز المهاجم عبدالفتاح آدم للمباراة بعد أن غاب من بداية الموسم بسبب الإصابة.

وكان الفريق قد عسكر في دبي لمدة 4 أيام، خاض خلالها مباراة ودية مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.