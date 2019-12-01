شكرا لقرائتكم خبر عن أسود الرافدين أول المتأهلين لدور نصف «خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

على رغم الظروف العصيبة التي مرت بالمنتخب العراقي قبل بطولة خليجي 24، إلا أنه نجح في تقديم نفسه كمرشح للحصول على اللقب الرابع في تاريخه.

وتأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليجي «خليجي 24» بعد فوزه على نظيره الإماراتي، الجمعة، 2-0 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

وافتتح المهاجم علاء عباس التسجيل مبكراً للمنتخب العراقي في الدقيقة السادسة، وضاعف القائد علاء عبدالزهرة النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 37.

ورفع العراق، الذي هزم قطر صاحبة الضيافة 2-1 في المباراة الافتتاحية للبطولة، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى مقابل ثلاث نقاط للإمارات التي فازت في مباراتها الأولى 3-0 على اليمن.

ويختتم المنتخب العراقي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليمن بدافع صدارة المجموعة بعد أن ضمن التأهل.

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وكان الفريق قد تعرض لمصاعب عدة واجهته أبرزها خوضه لمباراته ضد صاحب الأرض المنتخب القطري بـ12 لاعبا فقط، بعد مشاركة ثمانية من لاعبيه مع نادي الشرطة العراقي في مباراته ضد نواذيبو الموريتاني في الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، مما أوقع مدرب منتخب «أسود الرافدين»، السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش في مأزق كبير.

وسبق هذه المشكلة غياب الثلاثي المحترف عن تشكيلة المنتخب بعد أن عاد ريبين سولاقا إلى فريقه رادنيتشكي نيش الصربي، بينما حاول كل من بشار رسن لاعب بريسبوليس الإيراني وهمام طارق لاعب الإسماعيلي المصري الاستمرار مع الفريق لكنهما فشلا.

وبالتالي غاب الثلاثي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب التي شاركت في المباراتين الأخيرتين أمام إيران والبحرين بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.

وما زاد الطين بلة هو النقص العددي للمنتخب منذ غياب اللاعب حسين علي بسبب الإصابة التي لحقت به وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، وكذلك قرار المدرب كاتانيتش باستبعاد جستن ميرام وأحمد ياسين بعدما قررا عدم الالتحاق بالفريق في مباراتي كمبوديا وهونغ كونغ، إضافة إلى إصابة اللاعب علي حصني.

وعوض المدرب هذه الغيابات الكبيرة بمجموعة شابة وراهن عليها ونجحت حتى الآن في تقديم مستوى مميز جعله من أكبر المرشحين لنيل البطولة.