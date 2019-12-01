شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال العالم وأوروبا يعوضون الريال والبرشا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) في الوقت الذي كان من المقرر مشاركة أحد قطبي الكرة الإسبانية في الوقت الذي كان من المقرر مشاركة أحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد الإسباني وبرشلونة في حفل اعتزال ياسرالقحطاني مساء اليوم إلا أن انشغال الناديين بالمنافسات الإسبانية والأوروبية أجبر القحطاني على اختيار جملة من النجوم العالميين والعرب لتكوين فريق باسمه يلعب ضد بطل آسيا الهلال. وسيخوض فريق «Y 20» المطعّم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، إضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال بكامل نجومه باستثناء اللاعبين المشاركين مع المنتخب في بطولة كأس الخليج الحالية التي تستضيفها الدوحة.



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