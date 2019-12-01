الفتاق يغيّب السومة عن الكرنفال

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) حالت إصابة النجم السوري ومهاجم النادي الأهلي عمر السومة بـ"الفتاق" دون مشاركته في حفل اعتزال الكابتن ياسر القحطاني، وكانت إدارة الأهلي أعلنت أن السومة سيغادر إلى مدينة ميونيخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة، يوم الخميس القادم على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

حالت إصابة النجم السوري ومهاجم النادي الأهلي عمر السومة بـ"الفتاق" دون مشاركته في حفل اعتزال الكابتن ياسر القحطاني، وكانت إدارة الأهلي أعلنت أن السومة سيغادر إلى مدينة ميونيخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة، يوم الخميس القادم على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

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