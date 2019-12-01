رابح والمنور والشامي يطربون الجماهير

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) لأول مرة في تاريخ احتفالات اعتزال اللاعبين لن يقتصر حفل قائد الهلال والمنتخب السابق ياسر القحطاني على المباراة، بل سيشمل ليلة غنائية سيشارك فيها الفنانون رابح صقر وأسماء المنور ووليد الشامي. لأول مرة في تاريخ احتفالات اعتزال اللاعبين لن يقتصر حفل قائد الهلال والمنتخب السابق ياسر القحطاني على المباراة، بل سيشمل ليلة غنائية سيشارك فيها الفنانون رابح صقر وأسماء المنور ووليد الشامي. ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بأنشطة ترفيهية خارج أسوار الاستاد يتفاعل فيها الحضور مع ياسر القحطاني عبر ألعاب إلكترونية وأنشطة مستوحاة من شخصيته. وسيحتضن الاستاد بعدها أسرة ياسر ثم عائلته الكروية والجماهيرية، وفي الساعة السابعة يبدأ الاحتفال بأغنية افتتاحية تحكي عن الحلم والإنجاز، وسيقدم الحفل الإعلامي بدر آل زيدان الذي سينتقل بالحضور إلى شاشة عرض مرئية تحكي في دقائق قصة اللاعب الملقب بالقناص.



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