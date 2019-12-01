شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحائلي تغلق قضية 18 مليوناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ستقوم بسداد مبلغ 18 مليون ريال الصادر بحكم تنفيذي لصالح إحدى الشركات المسوقة لبطاقات عضوية النادي التي وقعت عقداً مع النادي وتم بموجبه دفع مبلغ 3 ملايين ريال دفعةً أولى من العقد المبرم بين الطرفين، قبل إلغائه من قبل رعاية الشباب سابقاً.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة أنمار الحائلي ستقوم برفع ملف القضية كاملاً لهيئة الرياضة عقب سداد المبلغ.

وكشفت المصادر نفسها أن الإدارة الاتحادية رغم تعدد ملف المطالبات المالية على النادي من شركات، وأندية أجنبية ومحلية، ولاعبين أجانب ومحليين، تعمل على وضع الحلول السريعة لتفادي أية عقبات تهدد مستقبل النادي.