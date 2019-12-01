شكرا لقرائتكم خبر عن آخر سهام «القناص» في«محيط الرعب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يسدل قائد المنتخب السعودي وفريق الهلال الكابتن ياسر القحطاني الستار على مسيرته الرياضية بظهوره الأخير مساء اليوم (الأحد) في حفلة اعتزاله التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود ضمن فعاليات موسم الرياض، بدعم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وسيشارك في حفلة اعتزال «القناص» عدد من النجوم العالميين بجانب محترفين سابقين عاصروا القحطاني خلال مسيرته مع الهلال وعلى رأسهم الهولندي فان بيرسي، والكاميروني صمويل إيتو، والإيطاليين فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، ومحمد نور، وعمر عبدالرحمن، وطارق التائب ورادوي وويلهامسون، وحسين عبدالغني، وأحمد الفريدي ووليد عبدالله وأسامة هوساوي وماجد المرشدي، ويقوده المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وستشهد حفلة الاعتزال تكريم ياسر لعشر شخصيات أثرت في مسيرته الكروية، في مقدمتهم مكتشفه المدرب حمد الدوسري، بعدها يدخل الفريقان اللذان سيلعبان مباراة الاعتزال وهما فريق الهلال وفريق (Y 20) الذي سيضم عدداً من نجوم اللعبة حول العالم.

ومن المقرر أن يرتدي فريق (Y 20) قميصاً أبيض اللون وعليه خطوط ترمز للمحطات التي مرّ بها ياسر بداية من نادي القادسية ومروراً بالهلال والعين الإماراتي والمنتخب السعودي، وسيضم الفريق كلاً من: الهولندي فان بيرسي والكاميروني صمويل إيتو، والإيطاليين فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، وعمر السومة وعمر عبدالرحمن، وطارق التائب ورادوي وويلهامسون، وحسين عبدالغني وأحمد الفريدي ووليد عبدالله وأسامة هوساوي وماجد المرشدي، ويقوده المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

سيلعب ياسر الشوط الأول مع فريق (Y 20) والشوط الثاني مع الهلال؛ حيث يرغب في توديع الملاعب هلالياً، وبعد المباراة سيلتقط الصور التذكارية مع الجماهير.

وكان القحطاني قد استهل مشواره مع القادسية، حيث استطاع قيادة فريقه إلى الدوري السعودي الممتاز «دوري المحترفين حالياً» مطلع الألفية الحالية، ولعب معهم على مستوى الدوري 30 مباراة مسجلاً 19 هدفاً.

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وبعد ذلك التاريخ بعام انضم ياسر إلى قائمة المنتخب السعودي تحت قيادة الهولندي فان دير ليم، وقاد القادسية إلى دخول المربع الذهبي والحصول على المركز الثالث، وبعدها كان لاعباً مهماً في وصول القادسية إلى نهائي كأس ولي العهد 2005.

انتقل ياسر القحطاني إلى الهلال ذلك العام لقاء 20 مليون ريال سعودي، وانضم القحطاني إلى صفوف الهلال عام 2005 خاض معه 156 لقاء مسجلاً 88 هدفاً.

وفي نهاية الموسم أحرز هدفاً تاريخياً في مرمى تونس في أولى مشاركاته بكأس العالم في ألمانيا عام 2006، وبعد عام قاد الأخضر إلى نهائي كأس آسيا 2007 وحصل على جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء.

ومثل أفضل لاعب في آسيا صفوف العين الإماراتي موسم 2011-2012 سجل معهم 7 أهداف في 15 مباراة.

وكان القحطاني قد اعتزل اللعب الدولي في 20 أبريل 2012 بعد خوضه 100 مواجهة دولية مع المنتخب الوطني إلا أنه عاد مرة أخرى في كأس الخليج 2013 واعتزل بعد المسابقة بشكل نهائي، وسجل خلال مسيرته مع المنتخب 42 هدفا كثالث أفضل هداف بعد النجمين ماجد عبدالله وسامي الجابر.

وتُوج القحطاني بـ16 بطولة مع الهلال أبرزها بطولة الدوري خمس مرات، وكأس ولي العهد سبع مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر مرة، وكأس الأمير فيصل بن فهد مرة واحدة.

وحصد صاحب الـ37 عاماً ألقابا فردية عدة منها: أفضل لاعب في آسيا 2007، كما كان ضمن قائمة أفضل هدافي العالم من قبل الاتحاد الدولي 2007، حيث تواجد في المركز السادس، وحصد لقب هداف كأس آسيا عام 2007 بتسجيله أربعة أهداف.